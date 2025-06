Raccolta differenziata, cosa cambia 

Nuove regole per la raccolta differenziata con l’obbligo dell’utilizzo dal 16 giugno dei mastelli ufficiali consegnati dalla ditta e dotati di codice identificativo. «Questo passo rientra nell’appalto di gestione dei rifiuti urbani dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano – spiega il sindaco Stefano Altea – stanno attuando una serie di azioni per migliorare la qualità della differenziata e responsabilizzare gli utenti. Il prossimo passo sarà garantire che tutti i cittadini utilizzino esclusivamente i mastelli consegnati dalla ditta. Questo passaggio è fondamentale per assicurare tracciabilità, uniformità e corretto conferimento dei rifiuti».

I rifiuti della frazione secco residuo potranno essere conferiti solo all’interno del nuovo mastello e i rifiuti esposti senza un’adeguata differenziazione e in contenitori non facenti parte del kit ufficiale consegnato agli utenti, verranno etichettati con un bollino rosso e non saranno raccolti. Questa nuova modalità di conferimento è un ulteriore passaggio verso la tariffazione puntuale che diventerà operativa non appena si avrà una piena efficienza, che permetterà un risparmio nelle bollette dei sangavinesi e andrà a premiare chi ricicla di più inoltre verranno organizzati a breve degli incontri informativi con la cittadinanza. ( g. pit. )

