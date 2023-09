Raccolta differenziata, boom estivo: toccata quota 84% 

Anche quest’estate i monserratini si sono dimostrati virtuosi nel fare la raccolta differenziata. Nell’ultimo rilevamento effettuato dalla Gesenu, risalente a luglio, in piena stagione estiva, la percentuale è arrivata a poco più dell'84 %, dopo un calo a giugno. Si tratta del dato più alto finora registrato da quando è iniziato il servizio gestito dalla ditta di Perugia, a giugno dell’anno scorso.

Continua a crescere l'organico, sempre al primo posto, seguito da carta e cartone (la cui quantità rispetto a due mesi fa comunque si è dimezzata), plastica, secco, vetro, sfalci e ingombranti. Gesenu ha fatto chiarezza sul secco: dal 1° settembre verranno ritirati solo i rifiuti conferiti negli appositi sacchetti e nei mastelli consegnati dalla ditta. Anche per quanto riguarda gli ingombranti, con i quali ci sono criticità (tempi di attesa lunghi per la raccolta a domicilio e abbandoni in crescita), Gesenu ha chiesto e ottenuto dal Comune di allestire un punto raccolta provvisorio, dove potranno essere portati anche i Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) nei parcheggi dell’impianto sportivo di via Cesare Cabras. I lavori per la realizzazione dell'ecocentro provvisorio sono iniziati a fine agosto. In attesa dell’ecocentro comunale ufficiale, il cui progetto è in fase avanzata.

