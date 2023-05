Raccolta differenziata: arriva il “mangia plastica” 

Un apparecchio “mangia plastica” a qualche passo dal mercato civico di corso Europa. Succede a Serramanna, dove l’amministrazione comunale (che ha ricevuto per questo un contributo economico statale) guidata dal sindaco Gabriele Littera ha installato il macchinario per la raccolta di bottiglie di plastica, che i cittadini potranno conferire a qualsiasi ora, tutti i giorni, in alternativa al servizio di raccolta porta a porta che prevede il ritiro periodico, tra le altre frazioni di rifiuti, della plastica (non solo bottiglie evidentemente).

«Dopo circa un anno dall'avvenuta aggiudicazione del contributo ministeriale, si è proceduto a posizionare il "mangia plastica” nel mercato civico. Prossimamente sarà messo in funzione – commenta il primo cittadino – si tratta un altro piccolo tassello di attenzione all'ambiente da un lato e al quartiere Sa Lua dall’altro».

Dopo la definizione nuovo appalto dei rifiuti, sotto l’egida dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, che ha portato tra l’altro all’ampliamento degli orari di apertura dell’ecocentro comunale, a Serramanna si lavora per migliorare il servizio e aumentare la percentuale di differenziata. «L’unica strada – conclude Littera – per risparmiare e abbattere le bollette Tari».

