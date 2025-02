Raccolta differenziata,  ammessi solo i nuovi mastelli 

Il Comune di Decimoputzu ha invitato i cittadini per discutere delle nuove regole sulla corretta raccolta differenziata. Peccato però che si siano presentate solamente cinque persone. Una situazione che non è piaciuta al sindaco, Antonino Munzittu: «Quasi tutti hanno disertato questo momento importante nel quale sarebbero venuti a conoscenza dei consigli, suggerimenti e spiegazioni sull’utilizzo corretto dei mastelli, delle buste di plastica e della quantità consentita al ritiro ogni giorno».

Oltre al sindaco e ai consiglieri comunali, c’erano anche i responsabili della società che gestisce il servizio della raccolta diferenziata. «In troppi hanno pensato di fare a loro modo applicando in moltissimi casi un metodo sbagliato - continua Munzittu -. La società e il Comune in questi primi giorni non prenderanno provvedimenti disciplinari, ci limitremo a spiegare agli utenti l’errore commesso, sperando che vengano raccolti in suggerimenti consigliati».

Sulle regole parla il consigliere delegato, Roberto Pirisi: «L’anno scorso siamo passati ad un appalto nuovo. La raccolta del secco sarà quindicinale, mentre sarà a settimane alterne solo nella campagna e nelle attività commerciali. Adesso metteremo un bollino di avvertimento a chi non differenzia correttamente chiedendo il rispetto delle regole ai cittadini. C’è inoltre l’obbligo dell’utilizzo nuovi mastelli, che molti cittadini non vogliono utilizzare. Ma queste nuove regole verranno applicate in futuro in tutti i comuni». (l. e.)

