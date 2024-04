Raccolta differenziata all’83 per cento 

Nuovo boom di raccolta differenziata. Dopo il calo registrato a gennaio, nell'ultimo rilevamento effettuato dalla Gesenu risalente a febbraio, la percentuale si è attestata all'83%, che è anche la media registrata l'anno scorso, facendo di Monserrato una città sempre più virtuosa in questo campo, nonostante la difficoltà di alcuni cittadini a conferire correttamente il secco.

L'organico è sempre al primo posto tra i rifiuti prodotti, seguito da carta e cartone, plastica, secco, sfalci, ingombranti e vetro. Per poter rimanere su queste percentuali così alte, il Comune e Gesenu hanno avviato una imponente campagna di informazione fatta di incontri pubblici nei quali viene spiegato come conferire nella maniera corretta, e azioni di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti, diventato una vera e propria emergenza. Sacchetti di spazzatura compaiono sia in alcune strade che in terreni incolti. (st. la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA