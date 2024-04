Raccolta di vestiti per i poveri, box solidali in viale Colombo 

Il centro commerciale naturale “La via del mare” e i vincenziani, uniti per aiutare i bisognosi. L’iniziativa che coinvolge le Conferenze di Santa Chiara e di San Luca e il servizio dell’Armadio solidale delle mensa del viandante prenderà il via lunedì e andrà avanti fino al 30 aprile.

Lungo viale Colombo saranno sistemati punti di raccolta dove chi lo vorrà potrà lasciare abbigliamento primaverile e estivo che sarà donato ai bisognosi. Nelle date poi del 19, del 26 e del 30 sono previsti i passaggi per il ritiro.

Si dovranno però rispettare alcune regole. L’abbigliamento dovrà essere in buono stato e dovrà essere donato già lavato. Stessa cosa vale anche per le scarpe. Il vestiario potrà essere per tutte le età e per tutte le taglie, ma per questa stagione e per l’estate ormai alle porte. Sarà poi organizzata una seconda raccolta a settembre e ottobre per il periodo invernale.

«Chi volesse proporsi per ospitare un punto di raccolta» spiega il presidente de La via del mare Luca Stocchino, «sarà poi contattato per definire tutte le modalità. Nel frattempo ci teniamo a ringraziare tutti per la collaborazione».

Soddisfatta anche la presidente della mensa del viandante Monica Serra: «Ogni iniziativa è utile per gli assistiti che gradiscono roba nuova». L’Armadio del povero in via Montenegro è aperto ogni lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e da qualche settimana è stato attivato il servizio doccia esclusivamente per i senzatetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA