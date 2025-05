Raccolta di sangue,  l’Avis richiama alla donazione 

L’Avis comunale di Villagrande - Villanova Strisaili, organizza per l’8 maggio una raccolta sangue con l’ausilio dell’autoemoteca del Centro trasfusionale dell’ospedale di Lanusei. Sosterà a Villanova di fronte ai locali comunali dalle 8 alle 11.30. Vista la necessità di sangue in questo periodo l’Avis fa appello alla generosità dei donatori. «Vi aspettiamo numerosi», dicono i volontari. Il Centro trasfusionale riceve i donatori dal lunedì al sabato telefonando al numero 0782490229. Consentita una leggera colazione (tè, caffè, succo di frutta e spremuta, no latte e latticini. Chi ha intenzione di donare può contattare i numeri 3296246479 e 3883646770.

