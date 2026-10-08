Raccolta di sangue davanti al Municipio 

Le scorte di sangue non bastano mai e per questo motivo si cerca di incentivare le donazioni, indispensabili per gli interventi chirurgici e per i talassemici sardi. Per questo motivo, il centro trasfusionale dell’Asl del Sulcis Iglesiente ha organizzato per la giornata di oggi una raccolta di sangue, in collaborazione con il Comune di Sant’Anna Arresi. Lanciano un appello congiunto ai cittadini affinché facciano una donazione.

Per questa importante iniziativa di solidarietà è stato anche ideato uno slogan: “Ci sono gesti che parlano più delle parole: uno di questi è donare il sangue”. Dietro ad ogni donatore, spiegano Asl e Comune, «c'è speranza, cura, possibilità, c’è qualcuno che potrà affrontare un intervento, una terapia, un’emergenza con una chance in più. Se stai bene e puoi farlo, pensa a quanto bene può generare il tuo contributo. La nostra comunità cresce quando ciascuno sceglie di prendersi cura degli altri. Un grazie sincero ai donatori e a chi vorrà unirsi a loro».

La raccolta di sangue si svolgerà questa mattina dalle 8 alle 13 in piazza Municipio. Per ulteriori informazioni si può chiamare o inviare un messaggio whatsapp al numero 340.5269421.

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