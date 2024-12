Raccolta di sangue al liceo Da Vinci: una gara di solidarietà 

L’Avis fa il pieno di solidarietà. La giornata di raccolta organizzata al Leonardo Da Vinci è stata molto produttiva. I numeri erano così al di sopra delle aspettative che molti ragazzi si sono dovuti recare al centro trasfusionale a donare il sangue, perché l’autoemoteca non poteva soddisfare tutte le 50 richieste pervenute. A renderlo noto, un veterano dell’Avis e tra i padri fondatori ogliastrini, Carmine Arzu «Ci sono stati molti iscritti, anche se per motivi fisiologici molti non hanno potuto donare. Sono state superate le 25 donazioni. Tutte prime donazioni che possono far accedere all’assegno di merito messo a disposizione dall’Avis comunale, provinciale e regionale, ma soprattutto potrebbero essere nuovi soci che donano in maniera costante». Gli fa eco Laura Lai. «È stata una mattinata intensa, sulla scia del programma dell’Avis provinciale. È il frutto della collaborazione con il centro trasfusionale, con le scuole ma soprattutto della sensibilità dei ragazzi che hanno a cuore il problema». L’autoemoteca esce una volta alla settimana per raggiungere paesi lontani dal centro trasfusionale - sempre in prima linea nel campo della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei ragazzi - e raggiungere così più donatori possibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA