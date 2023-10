Raccolta di olive, le reti sono vuote 

La campagna olivicola del 2023 nel Terralbese è caratterizzata da una situazione critica, con un'annata di scarica che ha portato a una drastica diminuzione della quantità di olive. Si stima una perdita dell'80 per cento circa rispetto agli anni precedenti. Questa situazione di crisi ha portato ad alcune conseguenze significative per la produzione dell'olio. Con così poche olive si prevede che alcuni frantoi rimarranno chiusi a causa della mancanza di materia prima.

Il calo

«Nel Terralbese ci sono molte aziende che hanno prodotto pochissime olive, uliveti di 10/15 ettari in cui non c’è praticamente nulla. Parliamo di un calo produttivo intorno all’80%, questo è dovuto alle piogge durante il periodo di fioritura, che purtroppo ha stroncato la produzione - spiega Efisio Sanna dell’agenzia Laore – Non è da sottovalutare però l’aspetto agronomico, la scorsa annata è stata particolarmente carica e si è raggiunto il record produttivo in alcune zone. Quindi le piante se non sono state adeguatamente supportate non hanno avuto la forza di formare la legna che dava la produzione per quest’anno. Questo insieme alle piogge ha fatto sì che in campo gli agricoltori si sono trovati con meno olive e in un’annata di scarica come questa è più difficile mantenere le olive sane, perché ovviamente diventa antieconomico fare i trattamenti e le dovute lavorazioni. L’insieme di questi fattori ha causato la drastica diminuzione della produzione, tanto che molti frantoi neanche apriranno».

I produttori

«Quest’anno è stata un’annata disastrosa, con 220 piante di ulivo probabilmente non farò neanche 10 litri di olio. Le piante non erano abbandonate, sono state potate, irrigate, concimate - racconta il produttore Tonio Scanu – Questo non è bastato a contrastare le prolungate piogge del mese di giugno che hanno colpito soprattutto le varietà più precoci che in quel periodo erano in piena fioritura».

Sulla stessa linea il produttore Renzo Piga «È un’annata particolarmente scarica soprattutto per quanto riguarda la “Tonda di Cagliari” e la “Nera di Gonnos”. La “Semidana” ha dato dei risultati leggermente migliori, non sicuramente ai livelli dello scorso anno». Uno dei principali interrogativi che si pongono riguarda il prezzo dell'olio. Con l'offerta così limitata, è possibile che il prezzo subisca un aumento significativo. Tuttavia è importante considerare che altri fattori, come la domanda e la concorrenza sul mercato, possono influenzare le fluttuazioni dei prezzi. Secondo Sanna «non è detto che il prezzo dell’olio salga, perché nella nostra zona c'è poca produzione, ma in altre pare che le piante abbiano una buona carica».

