Sono tre le iniziative in programma con l'obiettivo di supportare le famiglie bisognose cagliaritane, ma anche quelle di Quartu e Monserrato, così da garantire agli studenti un ritorno a scuola con tutto l’occorrente necessario.

Oggi e sabato 23 settembre, ma anche domenica 8 ottobre, dalle 9 alle 12.30, scatterà la raccolta di materiale scolastico nei locali del centro commerciale La Plaia (in viale La Plaia) a cura dei volontari dell'Associazione “Amici di Fra Lorenzo” e con il coordinamento del presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto della Sardegna. Domani (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) la raccolta sarà possibile al Carrefour, in viale Marconi, mentre giovedì 14 settembre (dalle 9 alle 12) si potrà consegnare il materiale all'Istituto comprensivo 1-2 "A. La Marmora", Scuola secondaria di 1° grado, in via Argentina a Monserrato. I supporti allo studio saranno poi distribuiti alle famiglie che ne hanno necessità.

RIPRODUZIONE RISERVATA