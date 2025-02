Raccolta di libri e giochi grazie ai “Ragazzi in bidda”   

Hanno iniziato a dicembre scorso con una raccolta solidale di giochi e libri che, nell'ambito del laboratorio creativo “Missione Natale”, sono stati donati all'Unità operativa del servizio di assistenza per soggetti disabili e al reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Oristano. Ora però a Zeddiani è nato il progetto “Ragazzi in bidda”, iniziativa promossa dal Comune con l'obiettivo di creare un percorso divertente e attivo per i giovani dai 10 ai 13 anni unendo tradizione e innovazione, dando spazio alla creatività, alla socialità e al senso di appartenenza. Tra le numerose attività previste ci sarà, a breve, la creazione di uno spazio allestito con giochi e libri nell'ambulatorio pediatrico di Zeddiani. Pochi giorni fa i giovani, guidati da Alessandra Fanari, ideatrice e conduttrice del progetto, hanno avuto un incontro con la dottoressa Sara Concu, coordinatrice del servizio di Assistenza e riabilitazione, e con il fisioterapista Mario Contini, che hanno voluto ringraziarli per le donazioni. «L’evento - spiega il sindaco Claudio Pinna - non è stato solo un'occasione per donare ma anche un momento di crescita per i ragazzi, che hanno potuto comprendere il reale valore dell'impegno, dell'inclusione e dell'aiuto reciproco». Adesso tutti si preparano alle altre iniziative sempre all’insegna della crescita sociale. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA