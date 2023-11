Raccolta di funghi, ritardi sulle norme 

«La Regione ha approvato la normativa che regolamenta la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, ma è in grave ritardo sulla normativa in materia di funghi freschi e conservati». La denuncia arriva da Agostino Mele e Adriano Cossu, rispettivamente presidenti delle associazioni micologiche di Norbello ed Arborea, le uniche della provincia di Oristano. Mele e Cossu suonano la sveglia alla classe politica regionale. «Sono passate parecchie stagioni – affermano- ma la Sardegna non riesce a legiferare in materia. L’unica regione in Italia a non aver ottemperato a quanto disposto dall’articolo 1 della Legge 352 del 23 agosto 1993. La legge afferma che le Regioni provvedono a disciplinare con proprie leggi la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge».

La protesta

Da una parte all’altra dell’Oristanese e in un epoca in cui si parla tanto di rispetto della natura non si può trascurare l’importanza che i funghi in generale hanno nell’equilibrio dello sviluppo di tutti i vegetali. Agostino Mele, che conosce bene i danni provocati dai “ turisti dei funghi” che settimanalmente invadono in maniera particolare le campagne del Guilcier, lancia una precisa accusa. «E’ mai possibile che molti consiglieri non sappiano che una raccolta maldestra e indiscriminata dei funghi può rovinare lo strato che produce umidità del terreno e l’apparato radicale della vegetazione con tutto quello che ne può derivare? Risulta, pertanto, incomprensibile il fatto che il Consiglio regionale abbia liquidato la normativa relativa ai tartufi e ha rispedito in commissione la parte relativa ai funghi epigei». E poi oltre all’aspetto naturalistico è altrettanto importante è anche l’aspetto economico. «La Sardegna – rileva Adriano Cossu- è terra di conquista per i tartufi che prendono la strada della Penisola per tornare indietro sotto varie forme commerciali, addirittura anche come tartufo di Norcia. Medesima fine fanno i nostri porcini consumati nella Penisola».

La normativa

Nonostante la legislatura stia per concludersi, i due presidenti ritengono ci sia ancora il tempo per approvare la normativa che riguarda i funghi epigei. «Ci vuole soltanto un po’ di coraggio – affermano Mele e Cossu- e non ascoltare quanti hanno interesse a lasciare le cose come stanno». Poi l’appello: «Consiglieri regionali, se avete a cuore l’ambiente, la tranquillità di chi lavora nelle campagne e vuole fare una bella passeggiata riprendete in mano il testo e approvatelo. Non lasciate la Sardegna all’ultimo posto tra le regioni che difendono l’ambiente e le caratteristiche dei nostri territori».

