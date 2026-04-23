Raccolta di fondi per riaprire il museo del Milite Ignoto 

Raccolta fondi a Iglesias al fine di consentire la riapertura del museo del Milite Ignoto e l’annessa storica biblioteca siti in via Gramsci. In questi giorni l’Associazione nazionale combattenti cittadina, tramite banchetti a scopo informativo e di divulgazione, vuole portare all’attenzione dell’opinione pubblica un problema che si sta protraendo ormai da qualche tempo: «Circa due anni fa – afferma Patrizia Giranu, presidente della stessa associazione – lo stabile che ospita la nostra Sede e il Museo a essa correlato, è stato interessato da un cedimento strutturale che ne ha inficiato l’agibilità. Per questo motivo siamo stati costretti a chiudere al pubblico l’accesso al museo». La storica esposizione di reperti militari, che è una delle più prestigiose della Regione e che vanta al suo interno dei pezzi unici, rappresentava un luogo di visita molto apprezzato dai turisti. «Il nostro obiettivo – continua Giranu – è quello di raggiungere la quota necessaria per poter eseguire i lavori di ristrutturazione e restituire alla fruibilità di residenti e turisti questo importante pezzo di storia cittadino. Teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare l’assessora alla Cultura Carlotta Scema, per l’interesse e l’impegno che ci sono stati dimostrati anche in previsione futura». I cittadini che volessero contribuire, anche con una donazione minima, si possono rivolgere in questi giorni al banchetto posizionato davanti alla sede dell’associazione.

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