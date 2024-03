Raccolta di fondi per battere Trump: Clinton e Obama al fianco di Biden 

Tre presidenti, molte star e una missione: sconfiggere Donald Trump. Barack Obama, Bill Clinton e Joe Biden uniscono le forze con i primi due sul palco dell'iconica Radio City Hall di New York per aiutare il terzo a volare verso la vittoria a novembre. Raccolti 25 milioni di dollari. Un evento unico organizzato dall'imperatrice della moda Anna Wintour che ha chiamato a raccolta i vip più impegnati d’America: dalla regista Mindy Kaling al comico-conduttore Stephen Colbert. Ciliegina sulla torta le foto scattate da Annie Leibovitz.

La posta in gioco è la Casa Bianca. Per questo il 42° presidente (Clinton) e il 44° (Obama) sono in campo per evitare al 45° (Trump) di rivincere. Il problema di Biden è riuscire a fare presa sull'americano medio e spiegargli il suo progetto per il futuro dell'America. Trump, da Long Island, ha detto: «Ricordatevi che la mia campagna non è finanziata dall'élite di Hollywood, ma da voi».

