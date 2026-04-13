Raccolta di fondi dopo l’incendio  

Un gesto concreto di solidarietà unisce ancora una volta le comunità dell’isola di Sant’Antioco. L’associazione diportisti “Marina di Sant’Antioco” ha infatti promosso una raccolta fondi a favore della famiglia Sgroi Gemmi di Calasetta, colpita da un devastante incendio che, lo scorso giovedì, ha distrutto l’abitazione e tutto ciò che conteneva. Un dramma per la famiglia composta da madre, padre e sette figli, tutti molto piccoli. L’iniziativa nasce da un immediato senso di responsabilità collettiva.

«Non potevamo restare indifferenti all'appello lanciato dal sindaco di Calasetta Antonello Puggioni - ha detto il presidente dei diportisti, Gianni Inguscio - la somma che raccoglieremo, verrà consegnata al sindaco di Calasetta affinché anche noi possiamo contribuire a restituire una vita normale a questa famiglia». L’associazione, da sempre si impegna nel sociale. «L'abbiamo fatto in diverse occasioni, in particolare quando le fiamme hanno distrutto due attività commerciali a Sant’Antioco». Un impegno che si rinnova ogni anno anche durante le festività natalizie, con raccolte alimentari destinate alle famiglie in difficoltà. «In questo caso - ha sottolineato Inguscio - vogliamo contribuire concretamente alla restituzione di una casa per questa famiglia. Abbiamo già ricevuto risposta dai nostri soci e pertanto, chi vuole aderire può versare sul nostro conto». Un’iniziativa che supera i confini locali e testimonia il forte legame tra Sant’Antioco e Calasetta, uniti da una tradizione di vicinanza e solidarietà che, ancora una volta, si traduce in aiuto concreto.

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