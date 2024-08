Raccolta di firme per “sfiduciare” il parroco 

Per tentare di far sostituire il parroco don Andrea Manca hanno scritto e raccolto oltre 150 firme inviandole al vescovo di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino. Poi i parrocchiani hanno deciso di esporre pubblicamente i motivi che li hanno spinti a chiedere una nuova guida spirituale.

Il motivo

«Il parroco non ha un atteggiamento positivo - affermano - non solo nei confronti di chi frequenta la chiesa, ma di tutta la comunità. I giovani e i bambini si sono allontanati e non hanno più un riferimento, mentre gli anziani, e soprattutto gli ammalati, si sentono abbandonati e senza una figura di conforto».

«Siamo costretti a segnalare una situazione di grande disagio – afferma Giovanna Muroni, prioressa della chiesa di Nostra Signora di Bonaria di Porto Alabe - e della quale sono state informate le istituzioni religiose». Nella lettera si afferma che «Don Andrea ha separato più che unito, allontanato e non avvicinato, creando tensioni. Ha impoverito la formazione e le celebrazioni, alle quali talvolta presenzia a suo piacimento facendo percepire a chi partecipa che si tratti di una fede vissuta come professione». «Questa lettera – aggiungono - vuole essere l’extrema ratio, affinché si possa giungere all’allontanamento del parroco».

La speranza

E la creazione di un nuovo clima in paese è anche l’auspicio di Alessandro Cottino, piore della Confraternita di Santa Croce. «Confidiamo che in questo modo saremo ascoltati e compresi, affinché si possa giungere ad una serenità e ad una rinnovata fiducia nella Chiesa».

La replica

Mentra la Diocesi di Alghero-Bosa sceglie la via del silenzio, il parroco respinge le accuse e sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada. «La comunità – evidenzia don Andrea - ha sempre risposto in maniera positiva a tutte le iniziative e ancora oggi dimostra la sua sensibilità nei confronti della Parrocchia. Recentemente sì è tenuta a Porto Alabe una serata di giochi per i bambini proposta dal sottoscritto e dall’Azione cattolica. Di recente è stato pubblicato nel quindicinale della diocesi “Dialogo” da parte delle catechiste un articolo del percorso catechistico. Si può visionare tranquillamente il calendario murale che viene pubblicato sui social, per capire come le celebrazioni non mancano e la visita agli ammalati viene svolta mensilmente. Inoltre ogni mercoledì viene celebrata la messa alla casa di riposo».

Don Andrea precisa anche che «Si può tranquillamente dire di tutto ma ciò che rimane è l’operato svolto, ministero che compio anche a Magomadas e Modolo, dove non hanno mai creato discussioni. Le lamentele e critiche fanno parte di coloro che svolgono determinati ruoli, che per noi sacerdoti sono il servizio a Dio e alla Chiesa».

Infine don Andrea conclude con un augurio: «Credo che sia più auspicabile mettere da parte, soprattutto nell’imminente festa di San Marco, le polemiche per dar voce alla preghiera».

