Raccolta di firme per salvare i dehors 

«Siamo pronti a fare la nostra parte in quella che riteniamo una battaglia di civiltà». Confesercenti si schiera al fianco dei titolari degli esercizi pubblici che, sulla base del nuovo regolamento sui dehors approvato dalla commissione Attività produttive (con i soli voti della maggioranza), entro un anno dovranno smantellare le loro strutture. Il presidente Francesco Orrù ha riunito i destinatari del provvedimento (che colpisce otto locali: tre in piazza Roma, tre in via Garibaldi e due in piazza Eleonora) per definire una linea comune. «Abbiamo convocato anche chi non è nostro affiliato perché siamo convinti che a fare le spese di quest’incomprensibile decisione non saranno solo i diretti interessati, ma tutto il centro già in sofferenza» spiega.

Mobilitazione

Il primo passo è l’avvio di una raccolta firme: da ieri in ognuno degli esercizi pubblici gli avventori potranno esprimere la loro contrarietà al provvedimento, siglando il modulo preparato da Confesercenti. «Nella sola mattinata di ieri ha firmato una settantina di persone - fa sapere il titolare di Babai Caffè Bistrot, Paolo Peddis- ci faremo sentire anche in Consiglio comunale quando il regolamento arriverà in Aula». In assenza del regolamento, l’occupazione del suolo pubblico era stata disciplinata attraverso concessioni temporanee, ora il Comune dice stop. «Noi esercenti non siamo mai stati interpellati - prosegue Peddis - non ci aspettavamo una decisione così drastica».

Le concessioni

Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture costate decine di migliaia di euro, alcune sorte nel periodo dell’emergenza Covid (all’epoca il Comune aveva stanziato anche contributi per aiutare gli operatori a sostenere le spese) altre invece esistevano già da prima con autorizzazioni rinnovate di volta in volta. «È assurdo - tuona Francesco Orrù - che il decreto Milleproroghe incentivi il rinnovo delle concessioni, mentre il Comune di Oristano vada nella direzione opposta». Alla riunione convocata da Confesercenti hanno partecipato anche alcuni consiglieri di minoranza. «Il Pd rigetta nella maniera più assoluta l’eliminazione degli 8 dehors del centro - commenta la capogruppo Maria Obinu - Esistono in tutte le città d’Italia e d’Europa, è un’assurdità farli scomparire adducendo motivazioni improbabili, ad esempio il fatto che precludano la visuale di alcuni monumenti». Obinu chiarisce che non si tratta di una presa di posizione contro il regolamento nella sua totalità. «Dopo l’approvazione del Piano particolareggiato era necessario mettere ordine in città - puntualizza - ma il nostro partito si batterà in Aula per fermare un iter amministrativo in parte già cassato dall’ufficio tecnico».