Raccolta di firme per riavere la pediatra 

Una petizione popolare per riportare un medico pediatra a Ussana e Monastir. Nel primo dei due centri, la pediatra titolare, Francesca Luisa Dessì, ha cessato il servizio qualche settimana prima di Ferragosto. La situazione è la stessa a Monastir e nei due paesi, orfani della specialista per bambini, diversi genitori hanno dato vita ad una raccolta di firme, sottoscritta da cinquecento persone. La speranza dei promotori è che le firme, che saranno consegnate ai sindaci dei due centri, possano servire a riportare a Ussana e Monastir l’importante servizio e scongiurare i disagi dovuti ai viaggi a Sestu (sede prescelta dalla pediatra in servizio, destinata all’assistenza dei piccoli pazienti della stessa Sestu, Ussana, Monastir e Nuraminis) per visite e vaccinazioni dei bambini.

L’obiettivo

«Stiamo cercando di far nominare un pediatra che faccia ambulatorio proprio nei Comuni di Ussana e Monastir», riassume la vicenda Elena Maria Piano, 36 anni, madre di tre figli (la più piccola di appena 3 mesi), promotrice della petizione. Luisa Murru, sindaca di Monastir e medico di professione, fa il punto della situazione. «È già stata nominata una pediatra per Ussana, Monastir, Sestu e Nuramins. La popolazione, giustamente, chiede invece il ripristino del servizio con le modalità precedenti», conferma la sindaca che sull’esito della petizione non fa previsioni. «Tentare non nuoce, ma non so se al momento sarà possibile. I pediatri vengono nominati sulla base del numero dei bambini presenti in un territorio. Io, comunque, sono al loro fianco per portare la richiesta all'attenzione dei vertici Asl».

La preoccupazione

«Chiediamo una pediatra che faccia ambulatorio a Ussana e Monastir, così come è stato finora. Invece che andare avanti si va indietro; possibile che tra Usana e Monastir non si raggiungano i numeri per avere una specialista per i due paesi?», ribadisce Piano, che già pensa alla riapertura delle scuole. «Come faremo quando i bambini torneranno a scuola e all’asilo e saranno soggetti ad ammalarsi di frequente e ci vedrà costretti al costante ricorso alla pediatra? Spostarsi a Sestu è problematico».

La protesta

Niente pediatra in sede a Ussana insomma, la situazione stride col passato, quando dal 2010 l’amministrazione comunale fece un accordo con l’allora pediatra di Monastir, che portò a due giorni di visite a Ussana, nel locale ambulatoriale comunale di piazza Mercato, ristrutturato e concesso in comodato d’uso gratuito. «Allo stato attuale la pediatra titolare ha scelto come sede Sestu, lasciando i bambini di Ussana senza pediatra, se non con un viaggio di 18 chilometri tra andata e ritorno», interviene l’ex sindaco Paolo Loddo, che auspica «un nuovo accordo con la pediatra, per tenere ambulatorio a Ussana per visite e vaccini pediatrici, ma nell’ambulatorio di piazza Mercato, che va ristrutturato e reso agibile al servizio, manca l’impianto di condizionamento».

