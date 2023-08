Raccolta di firme per il diritto alla salute 

È iniziata sabato mattina l’annunciata raccolta firme per chiedere il rispetto del diritto alla salute dei cittadini guspinesi e le prossime date saranno prontamente comunicate. Il gruppo di volontari si è incontrato nell’ex Ospedaletto, in via Sassari, e nell’ora e mezza dedicata alla raccolta firme, sono stati una cinquantina i cittadini che hanno voluto manifestare in questa maniera il disappunto e la disperazione per questo problema che ormai si protrae da tempo. Nel centro montano sono circa un migliaio coloro che si ritrovano senza assistenza sanitaria di base. Al banchetto sono arrivate tante lamentele dei cittadini su alcune situazioni di disagio che si creano per la mancanza del medico di base. La consigliera di minoranza Simona Cogoni racconta: «I cittadini sono esasperati, molti ci parlano di situazioni giunte al limite». (g. g. s.)

