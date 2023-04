Raccolta di firme contro il ddl sull’autonomia differenziata 

Anche a Monserrato si stanno raccogliendo le firme per la proposta di legge nazionale di iniziativa popolare contro il ddl sull’autonomia differenziata. L’iniziativa nella cittadina dell’hinterland è promossa dall’Anpi, sezione Corona-Tinti, e dall’associazione Pauly aps che nella sua sede, in via del Redentore 216, ha allestito un banchetto. Un altro invece è presente ogni giovedì in via dell’Argine, in occasione del mercato settimanale.

Questa postazione è stata allestita dall’Anpi. «Le persone si fermano e chiedono informazioni, vogliono saperne di più e noi glielo spieghiamo bene», dice la presidente della sezione monserratina dell’Anpi, Michela Padolini. «Siamo vicini alle cento firme raccolte da quando abbiamo iniziato, una decina di giorni fa. È un risultato positivo che può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di 500.000 firme in tutta Italia affinché la proposta di legge possa essere presa in considerazione». Per Padolini, è importante che la gente sappia «le conseguenze del ddl. Le disuguaglianze su sanità, istruzione, mobilità e lavoro sarebbero incolmabili e gli effetti nefasti. Anche chi risiede negli altri centri dell’hinterland può venire in città a firmare». (ste. lap.)

