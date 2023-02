Raccolta di farmaci per i poveri 

Torna la giornata di raccolta del farmaco organizzata dal Banco farmaceutico. Sino al 13 febbraio in 42 farmacie sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco che saranno donati alle persone bisognose.

I farmaci raccolti saranno consegnati a realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in condizione di povertà sanitaria offrendo loro cure e medicine.

«Serviranno soprattutto analgesici e antipiretici, antinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici», spiegano gli organizzatori. «Donare un farmaco a chi non può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza di cui la nostra società sente forte il bisogno». L’iniziativa è possibile grazie alla presenza in Italia di 22mila volontari. Sabato sarà il giorno più importante della raccolta.

