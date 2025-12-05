Raccolta di crocchette (e altro) per Gli amici di Susy 

Nessun finanziamento pubblico, solo buona volontà e tanta ostinazione. A Villacidro il rifugio “Gli amici di Susy”, fondato da Alessandra Cogotti circa vent’anni fa e oggi attivo nella località Corte Margiani, continua a sopravvivere grazie alla solidarietà dei privati. Oggi, l’associazione sarà presente all’ingresso dell’Eurospin di Villacidro per una raccolta alimentare destinata ai 45 cani ospitati nella struttura.

Crocchette, scatolette e donazioni. «Ogni aiuto è fondamentale – spiega Cogotti –. Solo quest’anno, ad agosto, avevamo già superato i diecimila euro di spese veterinarie. Le urgenze non finiscono mai: interventi, sterilizzazioni, cure per i cani malati o anziani».

La storia dell’associazione nasce quasi per caso, da Susy, una cagnolina regalata al figlio. Prima è sorto un piccolo rifugio a S’Acqua Cotta, poi l’arrivo delle prime volontarie e, nel 2010, la nascita formale dell’associazione “Ombre a 4 Zampe Onlus”.

La priorità, però, restano le adozioni. «Le richieste arrivano, ma quasi tutti cercano cuccioli. Abbiamo cani adulti entrati piccolissimi che non hanno mai conosciuto una casa», racconta Cogotti. Molti affidi vengono conclusi nel Nord Italia, grazie a una rete di volontarie che segue controlli e pre-affidi.