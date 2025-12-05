VaiOnline
Villacidro.
06 dicembre 2025 alle 00:23

Raccolta di crocchette (e altro) per Gli amici di Susy 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessun finanziamento pubblico, solo buona volontà e tanta ostinazione. A Villacidro il rifugio “Gli amici di Susy”, fondato da Alessandra Cogotti circa vent’anni fa e oggi attivo nella località Corte Margiani, continua a sopravvivere grazie alla solidarietà dei privati. Oggi, l’associazione sarà presente all’ingresso dell’Eurospin di Villacidro per una raccolta alimentare destinata ai 45 cani ospitati nella struttura.

Crocchette, scatolette e donazioni. «Ogni aiuto è fondamentale – spiega Cogotti –. Solo quest’anno, ad agosto, avevamo già superato i diecimila euro di spese veterinarie. Le urgenze non finiscono mai: interventi, sterilizzazioni, cure per i cani malati o anziani».

La storia dell’associazione nasce quasi per caso, da Susy, una cagnolina regalata al figlio. Prima è sorto un piccolo rifugio a S’Acqua Cotta, poi l’arrivo delle prime volontarie e, nel 2010, la nascita formale dell’associazione “Ombre a 4 Zampe Onlus”.

La priorità, però, restano le adozioni. «Le richieste arrivano, ma quasi tutti cercano cuccioli. Abbiamo cani adulti entrati piccolissimi che non hanno mai conosciuto una casa», racconta Cogotti. Molti affidi vengono conclusi nel Nord Italia, grazie a una rete di volontarie che segue controlli e pre-affidi.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 