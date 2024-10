Raccolta delle olive nei terreni comunali 

Il Comune ha pubblicato un bando per chi vuole raccogliere olive nei terreni di proprietà dell’ente. L’intenzione è quella di concedere la raccolta dei frutti presenti nelle piante del parco degli Ulivi, piazza Funtanedda, del cortile delle ex Elementari e Materna e di via Brigata Sassari. La durata della concessione è pari al tempo necessario per effettuare la raccolta. Il requisito necessario è la residenza a Pau. La richiesta andrà presentata all’Ufficio protocollo entro lunedì 28. Bando e modulistica sono presenti sul sito istituzionale del Comune o negli uffici. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA