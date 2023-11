Raccolta delle olive, al via le richieste 

Il Comune informa i cittadini che è stato pubblicato il bando per la raccolta delle olive nei terreni di proprietà comunale, per l’anno 2023. Gli interessati potranno presentare la richiesta entro martedì 7 novembre, alle 12. Le piante di ulivo interessate dal bando si trovano nel parco degli Ulivi, in piazza Funtanedda, nel cortile delle ex Scuole e in via Brigata Sassari. Bando e modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e disponibili presso gli uffici comunali. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA