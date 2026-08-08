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Quartucciu.
09 agosto 2026 alle 00:45

Raccolta della plastica a rischio, si cerca una soluzione 

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Rallentamenti e possibili sospensioni nella raccolta porta a porta della plastica anche a Quartucciu, così come sta avvenendo in tanti centri sardi. Il Comune ha comunicato che nei prossimi giorni il servizio potrebbe non essere garantito con regolarità a causa di una crisi che interessa gli impianti di selezione e trattamento degli imballaggi in plastica in Sardegna e nel resto della penisola. «Stiamo seguendo la situazione con attenzione insieme al gestore del servizio e agli enti competenti. Invitiamo i cittadini alla collaborazione in questa fase di difficoltà. Comprendiamo i possibili disagi e ci scusiamo, ci impegniamo a fornire aggiornamenti tempestivi», sottolinea l’assessore all’Igiene urbana Walter Caredda.
Alla base del problema, la saturazione degli impianti di selezione che non sono in grado di ricevere altro materiale, con inevitabili ripercussioni sul servizio di raccolta differenziata. A pesare sulla situazione è anche la concorrenza della plastica vergine proveniente dalla Cina. «Il direttore di esecuzione del contratto dell’assessorato ai Lavori pubblici e ambiente, l’ingegnere Michele Cotza, è impegnato nella ricerca di una soluzione per evitare l’interruzione del ritiro della plastica. I contatti con la ditta che gestisce il servizio sono costanti», conclude Caredda.

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