«Raccolta del secco, modifiche dannose e illogiche» 

«Non ha senso mettere il secco dentro ulteriori buste, dato che le medesime andranno immesse su un mastello già dotato di microchip e quindi personalizzato»: a dirlo è la consigliera del Pd, Francesca Congiu che ritiene «illogica e dannosa» la scelta del Comune di modificare, a partire da venerdì, il ritiro dell’indifferenziata.

«È un inutile spreco di buste e di soldi dei cittadini che crea un’ulteriore fonte di inquinamento ambientale. È sbagliato impostare la tariffa in modo puntuale in base alla produzione della frazione secca, perché questo comporterebbe un incremento di rifiuti abbandonati a bordo strada e nelle campagne», aggiunge Congiu che ritiene più giusto «impostare una tariffa puntuale premiante, e non penalizzante, sulle altre frazioni vetro, plastica, umido».

L’attuale bando prevede la raccolta una sola volta a settimana, per la consigliera, invece, il Comune «dovrebbe verificare la possibilità di fare ulteriori raccolte del secco residuo, intervenendo ulteriormente per utenze particolari quali le famiglie con bambini e anziani, verificando la possibilità del ritiro distinto dei panni, che diventano un problema serio per queste famiglie». E aggiunge: «Sarebbe anche opportuno organizzare, almeno una volta al mese, una raccolta straordinaria per il ritiro delle varie frazioni e degli ingombranti».

