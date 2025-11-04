VaiOnline
Nurachi
05 novembre 2025 alle 00:15

Raccolta dei rifuti, consegna dei mastelli 

Il Comune di Nurachi ha programmato, oggi (9-13 e 15-17) nella sala consiliare, una nuova giornata per la consegna dei mastelli per il secco da utilizzare nel nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. È necessario mostrare agli operatori la tessera sanitaria o la nuova carta d’identità. «Insieme al mastello - fanno sapere dal Comune - verrà consegnato anche il nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti, essenziale per seguire correttamente le modalità. La collaborazione con i cittadini è fondamentale per un ambiente più pulito». (s. p.)

