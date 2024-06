Raccolta dei rifiuti urbani: aumentano i costi del servizio  

Sale il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti a Dolianova. Per il 2024 le entrate tariffarie saranno di un milione e 186mila euro (tra quota fissa di 424mila euro e quota variabile di 762mila euro), circa 77mila in più rispetto allo scorso anno. Lo prevede il Piano economico finanziario approvato dal consiglio comunale nell’ultima seduta. Il costo del servizio sarà coperto per l’87 per cento dalle utenze domestiche e per il 13 per cento da quelle non domestiche (esercizi commerciali, musei, biblioteche scuole etc.).

La delibera del Consiglio tiene conto delle disposizioni dell’Arera, l’autorità nazionale di regolazione dell’energia, competente per la regolazione e il controllo in materia di rifiuti urbani, che impone l’adeguamento biennale delle tariffe.

Il Parteolla, con il suo 85 per cento di raccolta differenziata, è da sempre un territorio virtuoso sul fronte della gestione dei rifiuti. Sistema che potrebbe migliorare ancora con l’introduzione della tariffazione puntuale attesa da quasi due anni nei sei paesi del Parteolla e del basso Campidano che gestiscono in forma associata il servizio. Il nuovo sistema, basato sul conferimento in mastelli dotati di Tag (dispositivo che consente il tracciamento delle utenze), permetterà di contrastare l’evasione della Tari con conseguente risparmio sulle bollette.

