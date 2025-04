«Raccolta dei rifiuti, stop alle proroghe» 

C’è un appalto “dimenticato”: è quello da 35 milioni del nuovo servizio di nettezza urbana. Sembrava già pronto in dicembre con il completamento formale di tutto l’iter presso l’ufficio Ambiente e la consegna all’ufficio Appalti per l’indizione della gara, invece nulla. Potrebbero servire ancora alcune settimane e intanto la minoranza consiliare protesta. «Basta rinvii e ritardi – accusa Daniela Garau, consigliera di opposizione con Fratelli d’Italia – siamo alla terza e forse anche alla quarta proroga: il contratto è scaduto da anni e non sono state approntate le necessarie valutazioni per far partire da subito una serie di aspetti innovativi come la tariffazione puntuale, cioè il pagamento del tributo in relazione ai rifiuti davvero prodotti». Sulla tariffazione puntuale, che da progetto potrebbe scattare dalla seconda o terza annualità del nuovo appalto, era stata approvata all’unanimità una mozione della consigliera: «Bene, ma non giustifica questo modo di temporeggiare che si trascina da anni».

Raccolta differenziata

Nel 2022 il Comune aveva assegnato a una equipe il compito di studiare il nuovo servizio (da cui ne sarebbe conseguito il nuovo appalto) che sarà di 8 anni. L’indizione potrebbe non scattare nemmeno in aprile: «Avevamo già espresso perplessità per le continue proroghe, per i tempi biblici e per gli aumenti della Tari che sono scattati nel 2025 e pari in alcuni casi anche al 30 per cento – analizza il consigliere di Sinistra Futura Sandro Mereu – conosciamo a grandi linee quello cha sarà il servizio perché ci è stato consegnato il documento e perché l’estate scorsa sono state svolte riunioni nelle periferie, ma non siamo mai stati messi in grado di incidere su alcuni aspetti come lo sfalcio delle erbacce che a nostro avviso si sarebbe potuto estrapolare per diminuire il costo complessivo del servizio di 3-400 mila euro e dare in un appalto separato».

L’assessore

Nel dicembre 2024, con la prospettiva dell’appalto in gennaio, sembrava tutto pronto: «E in effetti in quel periodo l’ufficio Ambiente ha completato il suo percorso affidando il carteggio all’ufficio Appalti – afferma l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – ma in base a quanto ci è dato sapere è stato necessario aggiornare il procedimento per una sopravvenuta revisione della normativa, il conseguente adeguamento dei prezzi e l’applicazione delle stringenti norme anti corruzione».

