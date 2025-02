Raccolta dei rifiuti: si cambia 

Cambia il calendario della raccolta differenziata dei rifiuti a Lanusei. Da marzo la Cosir, ditta che ha in appalto il servizio, invertirài giorni di raccolta di plastica e vetro. Mercoledì per la plastica e giovedì per il vetro e le lattine, invariati invece gli altri ritiri.

L’azienda si sta già occupando della consegna dei nuovi calendari che sono comunque disponibili per gli utenti sia in comune che all’ecocentro. Le persone che hanno difficoltà potranno richiedere la consegna a domicilio del calendario, insieme al nuovo kit di buste per l'anno 2025, laddove non lo avessero ancora ricevuto.

Anche nel 2025, da giugno a settembre, le frequenze di ritiro aumenteranno prevedendo per le utenze domestiche il ritiro dell'umido anche nella giornata del mercoledì e per le utenze commerciali il ritiro del vetro il lunedì e della plastica il sabato. Confermati, ma su richiesta, i giorni del martedì e del sabato per la raccolta dei pannolini e dei panni in centro urbano, il martedì e il venerdì per le periferie.

Ovviamente Comune e azienda che gestisce il servizio ribadiscono le raccomandazioni ai cittadini affinché differenzino i rifiuti in modo corretto.

RIPRODUZIONE RISERVATA