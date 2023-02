Raccolta dei rifiuti, si cambia  

Con due incontri pubblici, lunedì 6 e 20 marzo alle 18.30 nel centro culturale Grazia Deledda e quattro appuntamenti nei punti informativi del mercato settimanale di Decimo giovedì 2, 9, 16, 23 marzo dalle 10 alle 12, parte la campagna di comunicazione sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Si chiama “Sempre più in alto” e mira a informare ma anche a sensibilizzare la cittadinanza sul nuovo appalto di igiene urbana in gestione alla San Germano, appalto partito in realtà già il primo gennaio 2023.

Le novità

Diverse le novità rispetto all'appalto precedente: la raccolta porta a porta di carta, vetro e secco residuo passa alla frequenza settimanale e le 2 zone di raccolta vengono mantenute solo per la raccolta del vetro. Nuovi servizi per sfalci e ramaglie il cui ritiro si prenota al Numero Verde 800.301.088 e per pannolini e pannoloni con un ritiro domiciliare dedicato, da richiedere al Comune. Novità anche per l'ecocentro: per accedere è necessario presentare la tessera sanitaria con il codice fiscale dell’intestatario Tari. L'apertura, dal 1 ottobre al 30 aprile è da lunedì al giovedì dalle ore 15 alle ore 18, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle ore 9 alle ore 12. Mentre dal 1 maggio al 30 settembre sarà da lunedì a giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20, venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 11 e dalle 16.30 alle ore 19, domenica dalle ore 8 alle ore 11. I residenti hanno già ricevuto il calendario dei ritiri, non ancora i mastelli e i sacchi che verranno consegnati a breve a domicilio.

La comunicazione

La campagna prevede anche la consegna di materiale informativo che mira al miglioramento della differenziazione dei rifiuti e della qualità dei materiali da avviare al riciclo. Presto sarà on line il sito www.riciclodeximese.it, per tutte le informazioni. «Siamo soddisfatti di questo appalto - ha affermato Paolo Cassaro, assessore all'Igiene Urbana - siamo riusciti a offrire più servizi con costi leggermente inferiori al precedente. Questa campagna informativa non serve solo per informare i decimesi sulle novità dell'appalto, vogliamo sensibilizzarli verso una più consapevole raccolta differenziata. Siamo arrivati a differenziare il 76,78 per cento dei rifiuti. Se arriviamo all'80, riceveremo le premialità con cui abbattere i costi del piano Tari e ridurre le bollette». Qualche critica arriva dall'opposizione: «Visto che le nuove regole sono in vigore dal primo gennaio - sottolinea Massimo Deidda, consigliere di minoranza - sarebbe stato meglio informare prima i cittadini. Specie per quanto riguarda la pulizia delle strade di cui non esiste un calendario. Nel progetto guida è previsto il supporto dei Vigili che dovrebbero far spostare le auto, nei fatti però questo non avviene».