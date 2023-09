«Raccolta dei rifiuti, molti disservizi nell’agro» 

Proteste a Serramanna per i disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti, porta a porta, nelle case sparse in campagna. Le lamentele, da parte di molti residenti nell’agro, sono giunte alle orecchie del sindaco Gabriele Littera che prova a tranquillizzare. «Non mi risultano disservizi sistemici», risponde il primo cittadino, «ma due o tre casi di mancato ritiro sui quali stiamo comunque intervenendo con la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti».

Le proteste

«Il servizio non ci viene garantito», taglia corto Barbara Steri, una delle molte residenti fuori dal centro abitato e consigliera del gruppo di minoranza Più Serramanna. «Noi residenti nell’agro siamo tutti arrabbiati, e stanchi di lamentarci. Eppure paghiamo le tasse, la Tari, per un servizio carente, in certi casi inesistente», continua Steri. «Il ritiro dei rifiuti non avviene in maniera regolare», commenta una residente nella zona di Su Fraigu, al di là del Flumini Mannu, che chiede l’anonimato. «Confermo: dal 6 settembre non ritiravano i rifiuti, hanno ripreso solo pochi giorni fa, dopo che mi sono lamentata col sindaco», aggiunge la donna, non nuova alle lamentele, anche sui social, dove ha documentato la situazione (cumuli di sacchi di rifiuti, di tutte le frazioni compreso l’umido in stato di putrefazione). Ha chiesto «di essere esentata dal pagamento della tassa sui rifiuti: mi arrivano bollette da 400-500 euro e non posso pagare per un servizio che non mi viene reso». Insomma: fra i cittadini che abitano nelle zone rurali si fa strada la convinzione che, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, vengano trattati da cittadini di serie B.

I rischi

Barbara Steri non si tira indietro. «La spazzatura non ci viene ritirata, e non riguarda solo qualcuno di noi», ripete fin da quando aveva portato in Consiglio comunale il caso dei disservizi nel ritiro dei rifiuti. «In quell’occasione il sindaco ci rispose che c’era stato l’avvicendamento nella gestione del servizio, e che certe inefficienze erano fisiologiche, ma ora a distanza di tempo la situazione non è migliorata», continua Steri. Nelle campagne circolano molti cani randagi, e questo rappresenta un problema per i rifiuti esposti per il ritiro. «I cani rompono le buste e spargono i rifiuti in giro, per questo ci era stata annunciata la distribuzione di appositi box per contenere i rifiuti, ma siamo ancora in attesa. Noi abbiamo provveduto in autonomia a costruirci un contenitore a prova di cani». Anche l’annuncio della riduzione dei passaggi settimanali nella raccolta dei panni e pannoloni («si avvisano i beneficiari del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti tessili sanitari che per il periodo invernale, decorrente dal 15 settembre e fino al 15 giugno, il programma dei ritiri prevede un solo passaggio settimanale che verrà eseguito nella giornata del sabato») scontenta i fruitori del servizio dedicato. Ancora il sindaco Littera. «I ritiri sono 6 mensili, e stimo valutando la possibilità di incrementarli».

