Raccolta dei rifiuti, kit in distribuzione 

Al via la consegna dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata a Monastir. Da domani, per tutta la settimana, i cittadini potranno ritirare gratuitamente il kit per il conferimento dei rifiuti dedicato alle utenze domestiche nei locali comunali di via Del Levante.

Il set comprende cinque contenitori: il mastello per il secco da 40 litri, quelli per l’umido, per il vetro, per la carta e un sottolavello per la frazione organica.

La consegna sarà effettuata da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 17, mentre sabato ci si potrà recarsi nei locali vicini a via Michelangelo solo la mattina. Una volta ritirati, i mastelli sostituiranno gradualmente quelli utilizzati finora che, se ancora in buone condizioni, potranno continuare a essere impiegati. In caso contrario sarà possibile conferirli nell’ecocentro comunale. L’iniziativa punta a migliorare l’efficienza del servizio e a incentivare comportamenti sempre più sostenibili.

