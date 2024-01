Raccolta dei rifiuti, in arrivo i calendari 

A fine mese Gesenu distribuirà i calendari della raccolta differenziata con indicati i giorni e le tipologie di rifiuti correlate, valide per tutto il 2024. L'azienda che gestisce l'igiene urbana fa sapere che fino ad allora resta valido il calendario del 2023. In molti infatti si stanno chiedendo se i conferimenti dell'anno scorso sono ancora validi. Gesenu quindi chiarisce questo dubbio. Sul sito dell'azienda c'è anche il calendario dei conferimenti all'isola ecologica mobile per tutto gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA