Raccolta dei rifiuti, il sindacato chiede un confronto a Ciclat 

C’è grande aspettativa, anche da parte dei dipendenti del settore, per il nuovo appalto di igiene urbana che, salvo imprevisti, dovrebbe essere gestito ancora dalla Ciclat, per i prossimi anni. La Fiadel, in particolare, esprime «fiducia e speranza per una collaborazione improntata al rispetto e alla tutela di tutto il personale. Il sindacato ricorda la gravosità del lavoro svolto dagli operatori del porta a porta, servizio ulteriormente ampliato nel nuovo contratto, e invita l’azienda ad avviare un confronto serio sulle condizioni di lavoro», spiega Stefano Delrio, segretario territoriale del sindacato di igiene ambientale Fiadel. «La sigla sindacale auspica che i nuovi servizi previsti siano accompagnati da adeguate assunzioni, per evitare il sovraccarico di lavoro dei dipendenti e scongiurare il ripetersi delle criticità emerse nel precedente appalto», aggiunge Delrio. Attenzione anche all’innovazione tecnologica: la Fiadel chiede che l’introduzione di strumenti digitali, come i cestini smart nel centro storico, «avvenga nel rispetto della privacy degli operatori, e che le nuove tecnologie siano utilizzate per migliorare l’efficienza del servizio, non per controllare i lavoratori». (c. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA