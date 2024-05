Raccolta dei rifiuti: eco-isole itineranti  per affrontare l'estate 

In previsione dell’arrivo dei vacanzieri la città potenzierà l’igiene urbana. Dal primo giugno e fino al 30 settembre, infatti, ci saranno due isole ecologiche itineranti a disposizione dei residenti e ospiti. Lunedì, giovedì e sabato in via Corsica, nella zona della Pietraia, quartiere ad alta concentrazione di case-vacanza, mentre il martedì e mercoledì nel Piazzale della Pace, a due passi dal porto turistico. Anche l’ecocentro di Galboneddu farà gli straordinari rimanendo aperto al pubblico fino alle 22. Un aiuto importante al servizio ordinario porta a porta che si rivelerà indispensabile nel pieno della stagione, quando la città sarà presa d’assalto dai turisti che alloggiano nelle seconde case e che non sempre conferiscono i rifiuti nel modo più corretto. Non è raro vedere i cestini getta-carte utilizzati come piccole discariche e le montagne di sacchetti di spazzatura nelle strade della città, in particolare nelle zone del Lido, in viale Europa e nel centro storico. Lo scorso anno gli uffici comunali avevano individuato la proprietaria di ben otto appartamenti, tutti senza i mastelli per la differenziata, non in regola con la Tari. Gli inquilini, dunque, non sapevano come smaltire le buste della spazzatura. Criticità legate al periodo estivo e al settore degli affitti brevi. L’amministrazione anche quest’anno ha messo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per evitare che il servizio di igiene urbana vada in tilt. Parallelamente scatteranno i controlli e le sanzioni.

