Raccolta dei rifiuti: «Due ecocentri anche nelle frazioni»  

L’appalto sarà di 3 milioni e 790 mila euro l’anno (per otto anni) ma prima del 2025 non potrà essere indetto perché il Comune ha sancito l’ennesima proroga sino a dicembre. Il servizio di igiene e nettezza urbana si avvia alla svolta e anche ieri i tratti generali (più alcuni primi dettagli) sono stati illustrati alla cittadinanza grazie agli incontri a Bacu Abis e Cortoghiana, le principali frazioni.

Il primo step di illustrazioni pochi giorni fa in Consiglio e un preliminare contatto con i sindacati è servito a puntualizzare la necessità di difendere i tanti posti di lavoro del servizio e le tipologie dei contratti

«Non ci fermeremo – anticipa l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – perché avremo rapporti con gli esperti del settore come le partite Iva, professionisti e altre categorie sociali sino ad arrivare verso la seconda metà dell’anno a limare gli aspetti critici e poi bandire l’appalto». L’incontro nelle frazioni serve a capire cosa cambia, appunto, nelle frazioni: «Ribadiamo che Cortoghiana e Bacu Abis avranno un ecocentro loro dedicato e che l’aumento del numero di piazze e piazzali da curare, da 10 a 28, coinvolgerà anche le frazioni». Saranno circa 12.700 le utenze da soddisfare:«Oltre agli aspetti già garantiti come ad esempio l’aumento notevole degli sfalci – insiste l’amministratore – ci sarà il potenziamento del metodo contact center per dare risposte celeri e la digitalizzazione dell’ecocentro». In una seconda fase, il sistema di tariffazione puntuale: bolletta calibrata in base ai rifiuti prodotti. (a. s.)

