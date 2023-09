Raccolta dei rifiuti, disagi per lo sciopero 

È stata massiccia a Guspini l’adesione dei lavoratori della TeknoService, ditta incaricata dello smaltimento e del ritiro della raccolta differenziata, allo sciopero indetto da Fit Cisl per la giornata di ieri. La serrata ha causato il mancato ritiro del secco residuo nel comune di Guspini, dove hanno aderito 19 operai su 21. Numerose le segnalazioni per il mancato ritiro e, soprattutto al mattino, in alcune strade erano presenti i sacchetti che, dopo qualche ora, i cittadini hanno riportato in casa.

Nonostante lo sciopero, come da accordi con l’amministrazione comunale, sono stati garantiti i servizi essenziali e l’apertura dell’ecocentro di via Verga.

La denuncia

Le recriminazioni dei dipendenti e del sindacato per il cantiere di Guspini erano le più significative: un cantiere che fisicamente non esiste, motivo per cui i dipendenti sono costretti a spostarsi al vicino capannone di Gonnosfanadiga a ogni inizio e fine turno.«Lamentiamo la mancanza di un cantiere vero e proprio, non abbiamo servizi essenziali come bagni e spogliatoi. La situazione è così da quando questa ditta è subentrata alla vecchia. Da rivedere la gestione dei mezzi, di cui TeknoService risponde deliberatamente anche nei paesi limitrofi, non garantendoci i mezzi necessari per farci espletare i servizi e obbligandoci a rimodulare diverse turnazioni», afferma Gabriele Serpi, dipendente e delegato sindacale Cisl. «All’interno dell’azienda ci sono inoltre diverse situazioni contrattuali da rivedere, con dipendenti che hanno contratti multiservizi e part-time. Chiediamo un incontro con l’amministrazione comunale, in modo che le problematiche di noi lavoratori vengano risolte e lo sciopero possa rientrare».

La società

Nessun disagio per i residenti degli altri Comuni in cui la raccolta è affidata agli operatori della Teknoservice: Capoterra, Carloforte , Domusnovas ,Siliqua, Vallermosa, Gonnosfanadiga e Arbus. «Nessun particolare disagio alle utenze dei Comuni interessati, in quanto l’adesione allo sciopero non ha comportato riduzioni significative di personale – dice Marina Pirodddi responsabile del servizio per la Teknoservice –. Solo nel cantiere di Guspini il servizio di raccolta rifiuti alle utenze porta-porta non è stato eseguito, ma l’ecocentro era regolarmente aperto. Negli altri Comuni sopracitati il servizio è stato eseguito senza disagi». Sulle richieste dei lavoratori poi: «Teknoservice assicura inoltre che tutte le problematiche denunciate dal sindacato Cisl, alla base dello sciopero, sono già state risolte e si augura che da lunedì prossimo possa riprendersi il dialogo costruttivo per il ripristino di normali relazioni sindacali che evitino il ripetersi di tali situazioni».

