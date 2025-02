Raccolta dei rifiuti,  cambiano le regole in tutta la Marina  

A seguito dell'inizio del secondo lotto di lavori che interessano la via Roma, cambia temporaneamente la modalità di raccolta dei rifiuti urbani nel quartiere Marina.Le modifiche, stabilite nell'ordinanza dirigenziale, riguardano sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche. Risultano interessati, quindi, i residenti e le attività delle seguenti vie:Roma, nel tratto tra la piazza Amendola e il largo Carlo Felice;Sardegna, nel tratto tra viale Regina Margherita e Largo Carlo Felice;Baylle, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Mercato Vecchio;Napoli, nel tratto tra le vie Roma e Cavour;Barcellona, nel tratto tra le vie Roma e Cavour;dei Mille, il vico dei Mille, nel tratto tra le vie Cavour e Roma; Concezione, nel tratto tra le vie Sardegna e Roma;ant’Eulalia, nel tratto compreso tra le vie Sardegna e Cavour;Cavour nel tratto tra le vie Sant’Eulalia e Lepanto. Restano immutate le giornate e gli orari di conferimento della plastica, della carta e del secco indifferenziato, per alcune vie cambiano i luoghi del posizionamento dei sacchi a perdere. A cambiare sono anche le postazioni dedicate ai contenitori di arredo ad accesso controllato (i bunder) per la raccolta dell'umido, del vetro e delle lattine, che risulteranno ora posizionati sulla via Roma, all'angolo tra via Mercato Vecchio e via Baylle e tra via Baylle e via Sardegna. Per le utenze non domestiche che usufruiscono del servizio della corriera ecologica sono state disposte le seguenti variazioni:la fermata numero 3 è stata riportata in via Roma angolo piazza Ingrao;la fermata 4, in via Roma vicino al civico 55, all'intersezione con via Concezione;la fermata 5 , invia Roma vicino al civico 55, all’intersezione con via Concezione.

