Raccolta dei rifiuti, bollette Tari in aumento 

Tari in aumento o stabile rispetto allo scorso in tutti Comuni del Sarrabus tranne che a Castiadas. Il piccolo miracolo che ha prodotto anche delle lievi riduzioni è stato possibile «grazie - spiega il sindaco Eugenio Murgioni – ai cittadini attenti a differenziare e al buon lavoro sia della ditta che dell’amministrazione comunale». Il piano economico e finanziario (370mila euro in totale) nei giorni scorsi è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Castiadas.

Il caso Castiadas

Le bollette, alla fine, sono invariate da diversi anni: una famiglia di quattro componenti, ad esempio (in riferimento ad una abitazione di cento metri quadri), paga circa 150 euro. Quanto alla suddivisione dei costi, il 60 per cento grava sulla attività produttive (alberghi compresi), mentre il 40 per cento sulle utenze domestiche. Murgioni, in ogni caso, punta a fare meglio: «Sebbene il cittadino sia attento a fare una corretta raccolta differenziata - sottolinea - si presentano diverse criticità nelle zone costiere vista la grande mole di rifiuti conferiti in estate e anche abbandonati. Troveremo una soluzione non appena realizzeremo i nuovi parcheggi con isole ecologiche integrate. In questo modo abbatteremo ulteriormente le tariffe».

Le polemiche

Polemiche invece a Villasimius e a San Vito per il rincaro delle bollette. Nel primo caso a pesare è una evasione record: il 33 per cento, infatti, non ha pagato (o lo ha fatto solo in parte) «e occorre subito – dice il capogruppo di minoranza Livio Carboni – invertire la rotta». Il costo qui va dagli 84 euro (anziché 80) per 90 metri quadri per chi vive da solo ai 225 euro per un nucleo di 6 persone (con un rincaro di 27 euro). Il sindaco Gianluca Dessì assicura una pronta lotta all’evasione: «Metteremo in campo uffici e vigili. Se non dovesse bastare faremo ricorso a una società esterna». In ogni caso «siamo sempre tra i Comuni con le tariffe più basse, soprattutto per le attività produttive».

I rincari

A San Vito il rincaro può arrivare anche al 30 per cento rispetto al 2023: «È stata una stangata per famiglie e negozi – commenta il capogruppo di minoranza Alberto Cuccu – senza alcun miglioramento del servizio». Per l’assessore al bilancio Alberto Fundoni non c’era alternativa: «La gestione adesso – ribatte - è leggermente migliorata. Nel 2026 sarà possibile una riduzione dei costi». Lievi aumenti anche per i cittadini di Villaputzu (pochi euro a famiglia) mentre a Muravera, nel complesso, le tariffe Tari restano simili a quelle dello scorso anno.

