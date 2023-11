Raccolta dei rifiuti, arriva il vademecum per i condomini 

Caos-rifiuti risolto prima di nascere per i cittadini di Lanusei che abitano in condominio. La Cosir ha fornito rassicurazioni informali prospettando un’alternativa: o ogni condomino avrà il suo contenitore personale con codice identificativo oppure, come già accade per altre utenze come l’acqua, avranno un unico grande contenitore dove tutti metteranno il loro sacchetto e ripartiranno le spese.

Il problema è sorto quando la ditta ha comunicato alla cittadinanza la distribuzione del kit per la differenziata, che include i contenitori e le buste, entrambi con il codice a barre che identifica l’utenza. E per i condomini erano sembrate poco chiare le modalità di ritiro.

