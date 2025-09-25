VaiOnline
Capoterra.
26 settembre 2025 alle 00:31

Raccolta dei rifiuti, ancora disagi per le irregolarità nel ritiro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I problemi della raccolta differenziata nel centro storico e nelle periferie sono tutt’altro che risolti», sostiene Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza: «In alcuni quartieri i contenitori dell’umido non vengono svuotati regolarmente, causando un grosso disservizio ai cittadini».

Corda torna a evidenziare alcuni aspetti del servizio di igiene urbana cittadino, gestito dalla società Teknoservice: «Nei giorni scorsi – riferisce – ho ricevuto diverse segnalazioni dai residenti di via Donizetti, dove la raccolta dell’umido, che dovrebbe avvenire ogni lunedì, mercoledì e venerdì, non avviene in maniera regolare. Troppo spesso i bidoni di quella strada a fine giornata sono ancora pieni: una situazione inaccettabile dal punto di vista igienico sanitario ma anche per il decoro cittadino».

Corda chiede all’amministrazione comunale un maggiore controllo sull’operato della società che si occupa del ritiro di rifiuti e degli altri servizi connessi: «Sul ritiro dell’umido, specie nella stagione calda, non si può transigere. È necessario che la Giunta Garau faccia sentire la propria voce e si decida a sanzionare la committente per le proprie inadempienze». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 