Raccolta dei rifiuti, ancora disagi per le irregolarità nel ritiro 

«I problemi della raccolta differenziata nel centro storico e nelle periferie sono tutt’altro che risolti», sostiene Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza: «In alcuni quartieri i contenitori dell’umido non vengono svuotati regolarmente, causando un grosso disservizio ai cittadini».

Corda torna a evidenziare alcuni aspetti del servizio di igiene urbana cittadino, gestito dalla società Teknoservice: «Nei giorni scorsi – riferisce – ho ricevuto diverse segnalazioni dai residenti di via Donizetti, dove la raccolta dell’umido, che dovrebbe avvenire ogni lunedì, mercoledì e venerdì, non avviene in maniera regolare. Troppo spesso i bidoni di quella strada a fine giornata sono ancora pieni: una situazione inaccettabile dal punto di vista igienico sanitario ma anche per il decoro cittadino».

Corda chiede all’amministrazione comunale un maggiore controllo sull’operato della società che si occupa del ritiro di rifiuti e degli altri servizi connessi: «Sul ritiro dell’umido, specie nella stagione calda, non si può transigere. È necessario che la Giunta Garau faccia sentire la propria voce e si decida a sanzionare la committente per le proprie inadempienze». (i. m.)

