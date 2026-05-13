Raccolta dei rifiuti, allo studio il nuovo piano economico-finanziario  

Una città più pulita e un servizio rifiuti più efficiente con tariffe più eque. È uno degli obiettivi della commissione Ambiente del Comune di Nuoro, guidata dal presidente Piergiuseppe Cattide che nei giorni scorsi, insieme ai funzionari comunali, ha avviato l'esame del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'obiettivo è contribuire alla redazione del nuovo Piano economico finanziario 2026-2029, attraverso l'analisi delle voci di costo del servizio e l'attivazione del controllo analogo sulla partecipata È-Comune. Il documento sarà esaminato anche dalla commissione Bilancio.

L'amministrazione punta a elaborare il documento finanziario con trasparenza e col fine di ottenere tariffe più equilibrate e rendere il servizio più efficiente. «Il confronto in Commissione – sottolinea Cattide – è stato utile e la volontà condivisa è quella di continuare a migliorare Nuoro attraverso collaborazione, ascolto, serietà, ricerca costante di nuove opportunità di crescita e miglioramento».

RIPRODUZIONE RISERVATA