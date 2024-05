Raccolta dei pomodori: duecento assunzioni 

Via alla selezione del personale per la prossima stagione di lavorazione del pomodoro alla Casar di Serramanna. L’industria conserviera del gruppo Isa dell’imprenditore Giovanni Muscas è già al lavoro per reclutare i circa 200 lavoratori e lavoratrici (priorità verrà data ai soggetti con precedenti esperienze in azienda) che ogni anno, tra agosto e settembre, vengono impiegati nella campagna di lavorazione del pomodoro prodotto (in media 350 mila quintali) raccolti nei 350 ettari coltivati tra il Medio Campidano (Serramanna, Samassi, Serrenti e Nuraminis) e la piana di Oristano: Solarussa, Cabras, Zeddiani, San Vero Milis e Oristano, appunto. Le domande, corredate di fotografia recente, dovranno essere presentate entro il 30 giugno compilando i due moduli disponibili al link: www.casar1962.com/lavora-con-noi/. Diverse le modalità di presentazione delle candidature: tramite il sito della Casar, tramite consegna a mano presso gli uffici della Casar di Serramanna, per mezzo posta elettronica (cvstagionali@casar1962.com) o con la posta prioritaria all’indirizzo Casar Srl – ufficio personale, Strada statale 196 Dir, chilometro 7,155 – 09038 Serramanna. (ig. pil.)

