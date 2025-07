«Raccolta dei cereali tra mille difficoltà» 

L’annata è buona, ma per gli agricoltori che coltivano i cereali non mancano i problemi. Soprattutto per il conferimento nei punti di raccolta, in particolare nel fine settimana quando i centro di accumulo restano chiusi. Sul piede di guerra gli autisti, non solo per gli orari, ma anche per le pessime condizioni delle strade rurali.

La protesta

«La raccolta dei cereali quest'anno è andata abbastanza bene – spiega l’imprenditore agricolo Roberto Frau di Guspini –. I punti deboli del sistema sono le strade per arrivare ai campi. L’ammasso avviene in vari centri che ricevono le consegne dalle 8 alle 19, ma restano chiusi sabato e domenica. Gli orari non sono funzionali esigenze dei mietitori che spesso devono restare fermi con le trebbie, anche due giorni, perché non si trovano autocarri per ritirare e consegnare i cereali».

Stando a quanto raccontano gli imprenditori, nei centri di conferimento si formano lunghe file di camion che non riescono a scaricare i cereali. «L’annata è buona ma i ricavi sono crollati – continua Frau – l’avena è quotata 22 euro a quintale, il grano a 26 euro con pagamento a ottobre. Il produttore che si è inserito nella filiera prenderà 28-30 euro con pagamento a novembre. Di fatto non viene riconosciuto il valore della produzione locale».

La mobilitazione

La situazione è preoccupante per gli agricoltori e per gli operatori del settore. Luca Frau, guspinese, proprietario di diversi mezzi per la raccolta dei cereali, ha invitato i colleghi alla mobilitazione. «Ho fondato un gruppo di venti mietitori e produttori di Guspini, Marrubiu, Siliqua, Samatzai, Villanovafranca Mandas, Guasila, Decimomannu, Monastir, Ozieri e altri della Nurra per confrontarci sulle problematiche del settore perché il ricavo non paga tutte le spese. Intendiamo unirci per fare fronte comune e chiederci se sarà possibile proseguire nelle attività e, dare suggerimenti alla politica per avere risposte concrete per migliorare il comparto. Il problema è il prezzo all’ammasso che non copre le spese di produzione nonostante ci sia stata una buona annata. Il conferimento del raccolto è concentrato, in gran parte, in poche grandi società». L’imprenditore guspinese ricorda che quest’anno gli agricoltori hanno puntato sulla coltivazione dell’avena: «Rappresenta l’80 per cento del raccolto delle nostre campagne. Questo prodotto viene usato dagli allevatori locali e dai centri d’ingrasso dei vitelli da carne, evitando il passaggio nei grandi centri di ammasso».

