Raccolta degli abiti usati, nei contenitori finisce di tutto 

Giocattoli scassati, materassi e cuscini dismessi, vecchi seggioloni o passeggini, pezzi di auto: a Isili, fra i contenitori destinati ad accogliere gli abiti usati o gli olii esausti si accumulano rifiuti di ogni genere. Vere e proprie discariche. Dopo l’intervento degli operai comunali per pulire l’area vicino all’ecocentro il vicesindaco Enrico Melis si sfoga sui social: «Per tenere il posto pulito basta poco, solo un po’ di senso civico». E invece attorno ai cassonetti sono stati rimossi rifiuti di ogni genere. Non è la prima volta che succede.

L’ecocentro a Isili è aperto due volte a settimana, il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12, eppure nonostante questo servizio sempre più spesso si trovano rifiuti in campagna o nelle strade vicino al paese o nei cestini installati nel centro abitato. «Si tratta di buste con rifiuti domestici – ha aggiunto il vicesindaco – che magari non sono state ritirate nel porta a porta o abbandonate da qualcuno che non fa la differenziata».

Il Comune di Isili si è dotato di un regolamento che permetterà l’uso delle telecamere, di cui l’area dove si trova l’ecocentro è già dotata, in modo da poter sapere chi va a buttare l’immondizia e cosa conferisce. Solo dopo le verifiche si potrà anche sanzionare chi non rispetta le norme.

Alcuni anni fa, proprio per evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere vicino a questi raccoglitori, l’amministrazione comunale aveva preso la decisione di spostarli vicino all’ecocentro. Ma questo pare non aver migliorato la situazione.