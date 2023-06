Raccolta d’acqua, la rete è sulla carta 

Nelle scorse settimane autentiche bombe d’acqua hanno creato distruzioni e perfino morte in diverse zone d’Europa ed in particolare in Italia. Anche in Sardegna piogge ed allagamenti hanno determinato danni e disagi.

Bosa, per una volta, s’è salvata da questi devastanti effetti del clima ma la sua storia e il suo essere città di fondo valle attraversata dall’unico fiume navigabile dell’Isola non consentono sonni tranquilli. Soprattutto perché il sistema di canali che, raccogliendo l’acqua collinare, attraversano la città perfino sotto il livello stradale è da tempo giudicato insufficiente ed in ogni caso bisognoso di serie interventi di manutenzione.

La situazione

L’Amministrazione cittadina è stata duramente criticata per la vicenda della mancata realizzazione di un nuovo canale dietro al colle di Serravalle: ideato e finanziato ma non ancora realizzato. E i bosani si chiedono quale sia oggi la situazione dei canali che circondano la cittadina. «Sui canali in genere abbiamo ottenuto le diverse annualità per la loro pulizia e la rimozione di tutti gli ostacoli che possono impedire il regolare deflusso dell’acqua», rispondere il sindaco Piero Casula.

S’Aladerru

Per il canale di S’Aladerru, l’idea di realizzarne uno ex novo è ormai tramontata e si pensa a modificare quello che dal pendio collinare, attraverso un percorso tombato sotto via Lamarmora, finisce nel fiume: «Gli Uffici comunali stanno portando avanti la procedura per un progetto di riqualificazione e di risagomazione del canale in quanto già il semplice adeguamento della sezione di quel canale potrebbe portare dei benefici. Tutto ciò senza escludere per il futuro la realizzazione di un altro a monte, in questo momento superato dagli eventi».

Il sindaco spera di chiudere la procedura di adeguamento del canale esistente «nel più breve tempo possibile per poter dare celere inizio ai lavori». Per S’Aladerru–via Lamarmora sono disponibili tre milioni.

La rete

Il Comune intende procedere anche per l’adeguamento della rete di raccolta urbana: «Per il drenaggio c’è progetto che riguarda tutte le vie che dalla zona alta vanno verso il fiume», precisa Casula. Si partirà dalle vie Pischedda, Parpaglia e della Repubblica: «Saranno realizzati due nuovi canali – dice Piero Casula – considerato che quelli esistenti sono obsoleti e di portata troppo ridotta rispetto a quella necessaria». I tempi, dunque, sono la vera incognita.

Le opere non potranno certo essere realizzate nel corso dell’anno e l’auspicio è che possano essere avviate nel prossimo.

