Raccolta benefica del Rotary, contributo al circolo nautico 

Grande successo per il Rotary di Nuoro e Siniscola con l’iniziativa “Brindiamo sotto le stelle di Ottiolu”. La dodicesima edizione si è tenuta in memoria di Michele Mulas, socio prematuramente scomparso che ebbe l’intuizione nel 2010 di realizzare l’evento. Nel corso della manifestazione domenica sera, il club ha avviato una raccolta fondi. Con un’offerta di 15 euro si è dato un calice e portacalice per la serata. Il ricavato ha contribuito alla campagna EndPolioNow per debellare la poliomielite nel mondo, sino all’acquisto di un sollevatore idraulico per rendere più inclusiva un’imbarcazione del circolo nautico di La Caletta di Siniscola e a varie iniziative benefiche. (g. pit.)

