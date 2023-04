Raccolta alimenti per i più bisognosi 

Anche sotto le festività pasquali a Sestu i bisognosi non vengono lasciati soli. «Abbiamo iniziato la raccolta di alimentari prima della quaresima, e proseguirà per tutta la settimana di Pasqua», spiega Franco Locci, responsabile della Caritas e diacono permanente nella parrocchia Nostra Signora delle Grazie.

Chiunque abbia bisogno di aiuto può recarsi in parrocchia o chiamare telefonicamente. Ma serve anche una mano. Gradite le donazioni. Meglio se cibi a lunga scadenza, che si possono portare direttamente in parrocchia, anche se la Caritas si rende disponibile per il ritiro di alimenti come carni o pesci. Attiva anche la parrocchia di San Giorgio Martire, impegnata nella raccolta di alimentari. «Invitiamo chiunque abbia bisogno o chiunque voglia donare a passare a trovarci, la nostra porta è sempre aperta», fanno sapere dalla parrocchia. (g. l. p.)

